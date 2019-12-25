Перед выходными в Ленобласти снова будет пасмурно

На востоке пройдут ливни.

В пятницу, 4 сентября, в Ленинградскую область после небольшого потепления снова придет пасмурная и дождливая погода. Кроме того, в восточных районах пройдут ливни и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. После рассвета столбик термометра покажет до +22 градусов.

Порывы южного и юго-западного ветра достигнут от 3 до 8 м/с ночью и от 5 до 10 м/с - днем.

Атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти продумают развитие транспорта на 15 лет вперед.

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