Власти Ленобласти продумают развитие транспорта на 15 лет вперед

При разработке проекта будет учтено мнение местного населения.

Правительство 47-ого региона начало разработку программы развития транспортной инфраструктуры на ближайшие 15 лет. Она будет окончательно представлена к концу текущего года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Отметим, что в создании программы могут принять участие местные жители. Граждане смогут продумать собственные варианты оборудования пешеходных переходов, установки светофоров, остановок, ввода или продления одного или нескольких маршрутов, изменения расписания транспорта, и внести любые предложения по ремонту дорог.

Все инициативы необходимо отправить в рабочую группу проекта. Каждое из них будет рассмотрено.

Ранее мы рассказали о том, что на благоустройство пяти городов Ленобласти выделят 300 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области