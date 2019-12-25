Власти Ленобласти продумают развитие транспорта на 15 лет вперед

Правительство 47-ого региона начало разработку программы развития транспортной инфраструктуры на ближайшие 15 лет. Она будет окончательно представлена к концу текущего года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Отметим, что в создании программы могут принять участие местные жители. Граждане смогут продумать собственные варианты оборудования пешеходных переходов, установки светофоров, остановок, ввода или продления одного или нескольких маршрутов, изменения расписания транспорта, и внести любые предложения по ремонту дорог.
Все инициативы необходимо отправить в рабочую группу проекта. Каждое из них будет рассмотрено.
Ранее мы рассказали о том, что на благоустройство пяти городов Ленобласти выделят 300 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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