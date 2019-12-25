На благоустройство пяти городов Ленобласти выделят 300 миллионов рублей

Средства подарят в рамках Всероссийского конкурса.

Федеральная казна выделит 300 миллионов рублей на реализацию проектов по благоустройству Волхова, Новой Ладоги, Ивангорода, Киришей и Сясьстроя. Города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области со ссылкой на комиссию IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды.

Так, центральную площадь Волхова сделают пригодной для проведения массовых мероприятий и отдыха населения. Новая Ладога обретет общественное пространство у проспекта Карла Маркса с освещением и зеленой зоной. Планируется, что архитекторы представят проект, напоминающий купеческий город.

В Сосновом Бору преобразятся пляж и парковая зона – на территориях проложат пешеходные дорожки, построят детские площадки и установят сцену. Наконец, в в Киришах и Ивангороде начнутся работы над созданием парка "Прибрежный" и арт-квартала Парусинка в стиле XIX века.

Ранее мы рассказали о том, что предприниматели и любители бега освоили экотропы в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области