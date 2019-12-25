Предприниматели и любители бега освоили экотропы в Ленобласти

В 47-ом регионе прошел легкоатлетический забег по областным экотропам в рамках бизнес-форума "Энергия возможностей". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
В мероприятиях были задействованы такие достопримечательности, как Гряда Вярямянселькя, Колтушские и Токсовские высоты. Из трех вариантов участникам предложили выбрать оптимальный маршрут. К забегу присоединились свыше 200 человек.
У\В завершение марафона участников наградили памятными сертификатами и медалями.
Отметим, что в качестве организаторов мероприятия выступили комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства региона.
Ранее мы рассказали о том, что в городском парке Соснового Бора проложат велодорожку.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все