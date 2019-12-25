Предприниматели и любители бега освоили экотропы в Ленобласти

В общей сложности в спортивном мероприятии участвовали более 200 человек.

В 47-ом регионе прошел легкоатлетический забег по областным экотропам в рамках бизнес-форума "Энергия возможностей". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В мероприятиях были задействованы такие достопримечательности, как Гряда Вярямянселькя, Колтушские и Токсовские высоты. Из трех вариантов участникам предложили выбрать оптимальный маршрут. К забегу присоединились свыше 200 человек.

У\В завершение марафона участников наградили памятными сертификатами и медалями.

Отметим, что в качестве организаторов мероприятия выступили комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства региона.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области