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Предприниматели и любители бега освоили экотропы в Ленобласти
Сегодня, 20:45
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Предприниматели и любители бега освоили экотропы в Ленобласти

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В общей сложности в спортивном мероприятии участвовали более 200 человек.

В 47-ом регионе прошел легкоатлетический забег по областным экотропам в рамках бизнес-форума "Энергия возможностей". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В мероприятиях были задействованы такие достопримечательности, как Гряда Вярямянселькя, Колтушские и Токсовские высоты.  Из трех вариантов участникам предложили выбрать оптимальный маршрут.  К забегу присоединились свыше 200 человек.

У\В завершение марафона участников наградили памятными сертификатами и медалями.

Отметим, что в качестве организаторов мероприятия выступили комитет по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства региона.

Ранее мы рассказали о том, что в городском парке Соснового Бора проложат велодорожку.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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