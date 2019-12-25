В городском парке Соснового Бора проложат велодорожку

При проектировании учитывался рельеф местности.

Во вторник, 1 сентября, в парке "Приморский", который находится к Сосновом Бору, рабочие приступили к асфальтированию новой велосипедной дорожки. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Маршрут любителей двухколесного транспорта будет пролегать от подвесного моста до памятного мемориала "Защитникам Отечества". Отметим, что дорожка возводится с учетом особенностей рельефа: ни одно дерево не было спилено.

В скором времени закончится работа на втором участке велодорожки. После этого асфальт будет уложен близи ЛАЭС.

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Фото: Piter.TV