Петербуржцы назвали 5 самых удачных мест для похода за грибами в Ленобласти

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Грибники из Петербурга поделились секретами "тихой охоты" в Ленинградской области. Топ-5 самых популярных мест для сбора грибов разместили в ВК-сообществе "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Опытные граждане больше всего рекомендуют искать лесной урожай под Выборгом – там растет много подосиновиков, подберёзовиков и боровиков. Второе место по популярности занимает Лосево: туда надо ехать за белыми и подосиновиками. Наконец, тройку лидеров замыкает Вырица. В лесах Гатчинского района изобилуют лисички, грузди и сыроежки.

Кроме того, без внимания грибники не оставили стацию Стекольный в Тосненском районе и Бернгардовку во Всеволожском районе.

Ранее власти объяснили, для чего вырубают лес на участке у Пулковского парка в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / id158091082