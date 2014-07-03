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Петербуржец грозился убить людей и взорвать службу "112"
Сегодня, 10:50
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Петербуржец грозился убить людей и взорвать службу "112"

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По результатам проверки опасных устройств не обнаружили.

Неизвестный позвонил на телефон экстренных служб "112" и грозился взорвать ее. Мужчина сообщил, что он "хочет убивать людей". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован на 28-летнего жителя Выборгского района Петербурга. При осмотре опасных веществ и устройств не обнаружили, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В среднем в будний день в службу "112" поступает 21 тысяча вызовов.

Фото: Piter.TV

Теги: заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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