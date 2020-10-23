Служба 122 приняла 2,5 миллиона обращений петербуржцев

Среднее количество вызовов в сутки в будние дни составило около 21 тысячи.

Служба 122 приняла два с половиной миллиона обращений граждан по различным вопросам. Среднее количество вызовов в сутки в будние дни составило около 21 тысячи, а максимальное количество сообщений было зафиксировано 21 июня – 31 тысяча. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В Петербурге вызов врача на дом осуществляется исключительно через службу 122. Сервисы вызова врача на дом и записи на вакцинацию реализованы по поручению Александра Беглова.

Оформлять заявки на вызов врача Службе 122 помогает искусственный интеллект – голосовой помощник Виктория. Она позволяет свести к минимуму время ожидания ответа оператора, если причина обращения – вызов врача на дом. Дальнейшая отработка заявки находится в ведении медицинской организации. Также у Виктории можно узнать статус заявки о вызове врача на дом. В случае, если Виктория не сможет распознать ответ петербуржца, она переведет его вызов на оператора.

С 9 августа в "Галерее" смогут прививать до 1000 человек в сутки. Сейчас пункт функционирует в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика. За два дня работы там привили 140 человек: 15 человек – в первый день работы, 125 – во второй.

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