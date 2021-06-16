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Мужчина подозревается в домогательствах в подъездах на юге Петербурга

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Пока было зафиксировано несколько подобных случаев.

Камеры видеонаблюдения засняли подозрительного мужчину, который, по предварительным данным, домогается до женщин в подъездах.

Несколько подобных случаев уже произошли в Невском и Красногвардейском районах Петербурга — на проспекте Большевиков и Таллинской улице. На кадрах видно, что мужчина средних лет в очках заходит в подъезд вслед за женщинами, а через некоторое время выбегает из дома. Что происходит в подъезде — остается за кадром. 

Судя по кадрам, с одной из женщин он пытался вести беседу. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербурженка подозревает, что ее изнасиловали в беспамятном состоянии и сняли на видео. 

Видео: Piter.TV

Теги: домогательства, подъезд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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