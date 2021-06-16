Мужчина подозревается в домогательствах в подъездах на юге Петербурга

Пока было зафиксировано несколько подобных случаев.

Камеры видеонаблюдения засняли подозрительного мужчину, который, по предварительным данным, домогается до женщин в подъездах.

Несколько подобных случаев уже произошли в Невском и Красногвардейском районах Петербурга — на проспекте Большевиков и Таллинской улице. На кадрах видно, что мужчина средних лет в очках заходит в подъезд вслед за женщинами, а через некоторое время выбегает из дома. Что происходит в подъезде — остается за кадром.

Судя по кадрам, с одной из женщин он пытался вести беседу.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербурженка подозревает, что ее изнасиловали в беспамятном состоянии и сняли на видео.

Видео: Piter.TV