Петербурженка подозревает, что ее изнасиловали в беспамятном состоянии и сняли на видео

Она находилась в сильном алкогольном опьянении.

Петербурженку могли изнасиловать, пока она находилась в беспомощном состоянии. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 7 июня позвонила Г., которая сообщила, что ее 30-летнюю подругу К. изнасиловали.

Петербурженка К. пояснила, что около часа ночи, находясь на улице Ломоносова в состоянии алкогольного опьянения, она споткнулась и упала. При падении повредила ладонь. В этот момент мимо проходили двое мужчин, которые предложили пройти в их квартиру и обработать рану. Женщину согласила и пошла. В ванной К. промыла руку и прошла на кухню. В квартире помимо двух мужчин была мать одного из них, которая была недовольна присутствием незнакомки в доме.

На кухне К. сделала несколько глотков пива и потеряла сознание, когда очнулась, уже была на лестнице у квартиры. Девушка пошла в бар, который находился в соседнем подъезде. За стойкой находился бармен, который произнес фразу "что-то ты быстро очнулась". Также там было еще несколько лиц, которые шутили над К. В это время в бар зашел мужчина, у которого К. промывала рану в квартире. Девушка стала спрашивать, что произошло и как она оказалась на лестнице. Мужчина не стал отвечать и быстро покинул заведение.

Исходя из разговоров в баре, заявитель сделала вывод, что ее изнасиловали, пока она находилась в беспомощном состоянии, и все это сняли на видео.

Еще одна петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: Piter.tv