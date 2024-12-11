Мужчина добил знакомого сковородкой в Петербурге и уехал в Саратов

Ранее в подвале на Полтавской нашли скелет пострадавшего.

Саратовская полиция выслушала повинную 57-летнего мужчины, который признался в том, что осенью прошлого года убил знакомого в Петербурге. Об этом рассказали в 78.ru.

По словам явившегося с повинной, он добил мужчину, поскольку тому было плохо. Он ударил знакомого оказавшейся под рукой сковородкой около 5 раз. Удар, который пришелся по виску, поставил точку в этой истории – больной скончался на глазах преступника.

В ноябре прошлого года петербургские правоохранители действительно обнаружили в подвале дома на Полтавской улице скелетированные останки человека. Предварительно, им оказался 40-летний уроженец Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в убийстве 6-летней давности ленинградца отправили в СИЗО.

Фото: Piter.TV