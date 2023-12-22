В Петербурге арестован поджигатель дверей из Металлостроя

Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу молодого человека 2002 года рождения, который 17 января поджег входную дверь квартиры дома по улице Плановой. Ущерб составил 25 тыс. рублей. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По словам следователя, в производстве следствия Приморского района есть еще одно дело по схожим обстоятельствам в отношении ранее упомянутого фигуранта, возбужденное 18 января.

По словам обвиняемого, в декабре 2023 года ему позвонили якобы представители мобильного оператора и сообщили, что договор на обслуживание сим-карты заканчивается. Чтобы продлить его, фигурант назвал свои паспортные данные. После с ним связались с портала государственных услуг и сказали, что мошенники набрали кредитов. Для того, чтобы прекратить это, молодой человек поделился всеми кодами, пришедшими на его телефон. Потом позвонили якобы из Росфинмониторинга и сообщили следующее: чтобы убедиться, что он не брал кредиты, надо взять другие кредиты.

Последний звонок фигуранту поступил вновь из Росфинмониторинга. В диалоге ему раскрыли государственную тайну и поручили договорится с одним мужчиной о сотрудничестве, а если он откажется, – поджечь дверь квартиры.

Сначала обвиняемый поджег неправильную дверь, на следующий день ему удалось дойти до нужной.

Суд заключил молодого человека под стражу до 17 марта.

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Фото: Piter.TV