Ленобласть создаст музейный комплекс у мемориала в Зайцево

Его планируют открыть к 2028 году.

Музейный информационно-выставочный комплекс в Зайцево у мемориала жертвам фашистского геноцида будет построен к 2028 году. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в ходе в ходе годового отчета в Гатчине 10 апреля.

По поручению Президента России Владимира Путина приступаем к созданию на территории мемориального комплекса Музейного информационно-выставочного комплекса, в котором будет реализовываться и проект "Без срока давности. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Также для расширения возможностей культурного досуга ленинградцев там, где они живут, губернатор во время отчета поручил обеспечить ежегодную реновацию 5 домов культуры и не менее 3 библиотек. На восстановление памятников истории и культуры не менее 1 млрд рублей будет направляться из областного бюджета начиная с 2026 года.

В 2025 году, в год 80-летия Победы, всероссийская акция "Бессмертный полк" вновь состоится не только онлайн, но и в традиционном формате — с шествием по улицам городов. Ожидается, что шествие в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 15:00.

Фото: сайт правительства Ленобласти