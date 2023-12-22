С мемориала в Зайцево 22 января начнут снимать строительные леса

Открытие памятника запланировано на день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Стелу мемориала мирным гражданам СССР, погибшим в годы Великой Отечественной, полируют до блеска. За две недели до открытия национального памятника площадку посетили заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Уже 22 января с мемориала в Зайцево начнут снимать строительные леса.

Высота стелы достигает 47 метров, поэтому ее видно со всех точек ближайших дорог, в том числе федеральных. Это важно, ведь мы говорим о всей России, о трагедии жертв фашистского геноцида. Проект получился пронзительным, острым, душевным, трепетным и подчеркивает ценность жизни простых людей, не военнослужащих. У основания Вечного огня высечены названия концлагерей, которые знает весь мир. Это посыл всем: нет фашизму, нет нацизму, ведь самое дорогое, что у нас есть – человеческая жизнь. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Открытие памятника запланировано на день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Фото: Telegram/ Александр Дрозденко