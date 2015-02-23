Шествие "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 15:00

Петербургское отделение движения намерено на следующей неделе подать официальную заявку на проведение шествия по Невскому проспекту.

В 2025 году, в год 80-летия Победы, всероссийская акция "Бессмертный полк" вновь состоится не только онлайн, но и в традиционном формате — с шествием по улицам городов. Об этом сообщили на пресс-конференции в Москве, посвящённой подготовке к мероприятию.

Формат проведения будет определяться индивидуально для каждого региона — совместно с местными властями и региональными отделениями движения, исходя из оценки общественной безопасности. Таким образом, в тех субъектах, где ситуация позволит, "Бессмертный полк" пройдёт в привычной форме — с портретами героев Великой Отечественной войны в руках участников.

Петербургское отделение движения намерено на следующей неделе подать официальную заявку на проведение шествия по Невскому проспекту. Губернатор Александр Беглов сообщил, что после нескольких лет онлайн-формата город планирует вернуть акцию на улицы. По его словам, "Бессмертный полк" должен стать кульминацией празднования 9 Мая, став символом благодарности ветеранам и поколениям, отстоявшим мир в годы войны. При этом обеспечение безопасности остаётся ключевым условием проведения мероприятия.

Ожидается, что шествие в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 15:00.

Кроме традиционного формата, акция в этом году пройдёт и в других формах, чтобы каждый желающий смог принять участие. Запланированы онлайн-мероприятия, автопробеги, "Бессмертный полк на транспорте", создание стен памяти в учреждениях, флешмобы в социальных сетях.

Также участниками акции смогут стать военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции. В рамках инициативы "Бессмертный полк на передовой" они смогут разместить портреты своих родственников-ветеранов в местах временной дислокации, в блиндажах и на военной технике.

Подробные рекомендации по участию во всех форматах акции будут опубликованы на официальном сайте.

На Дворцовой площади 1 апреля состоялась первая репетиция сводного военного оркестра.

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Фото: Piter.tv