Всего в составе оркестра более 500 военнослужащих.

На Дворцовой площади 1 апреля состоялась первая репетиция сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона к военному параду в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В репетиции в составе сводного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона участвуют военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии: музыканты 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного Измайловского полка, Центра подготовки личного состава и Военной академии Росгвардии. Всего в составе оркестра более 500 военнослужащих.

В ходе репетиции росгвардейцы отработали на Дворцовой площади строевые приёмы в движении и на месте, перестроения в составе сводного оркестра. Росгвардейцы исполнили более 50 произведений о Великой Отечественной войне и военной службе, которые прозвучат в День Победы. Среди новых композиций — марши "Ленинградских стрелковых дивизий" С. Чернецкого и "Бессмертный полк", песни "Ленинградцы" Д. Хиля и "От героев былых времен" Р. Хозака, а также фрагмент Седьмой симфонии (Ленинградской) Д. Шостаковича.

"Бессмертный полк" возвращается на Невский проспект в этом году.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии