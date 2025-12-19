На Невском открылся музей истории журналистики для профессионалов и любителей

Посетители смогут попробовать свои силы на старинной пишущей машинке и даже стать главными редакторами, чтобы выпустить собственную газету.

В Санкт-Петербурге открылся музей, посвящённый истории журналистики. Он создан по инициативе Союза журналистов России, членов правления АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" при содействии Комитета по печати и взаимодействию со СМИ города в День российской печати, 13 января. В музее побывал корреспондент молодёжной редакции Piter.TV.

Основная экспозиция начинается прямо с лестницы, которая проходит через четыре этажа Дома журналистов. Перед глазами гостей предстаёт хронология развития российской журналистики. С каждой ступенью человек всё больше погружается в атмосферу динамичности и ответственности профессии мастеров слова. На стенах представлены исторические факты, материалы, документальные фотографии событий и портреты выдающихся личностей. Начиная с 1702 года, когда Пётр Великий подписал указ "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях", заканчивая XXI веком, "Останкинской башней" в Москве и современными СМИ в интернете – гости знакомятся с историей профессии в полном объёме.

Журналистика сопровождала Санкт-Петербург со времён Петра Великого буквально ежедневно. В нашем музее можно не только понять, как профессия развивалась, но и посмотреть на развитие исторических событий со стороны человека, который следит за летописью жизни. Посетители могут увидеть много нового: как доносили новости до людей и каким образом развивалась журналистская деятельность благодаря знакомым нам людям – Ломоносову, Екатерине II или Тихонову. Алина, экскурсовод музея

На лестнице посетители встречают различные направления профессии: периодическая печать, фотожурналистика, радио, тележурналистика и интернет-журналистика. Пока прогуливаешься по лестничной площадке, можно узнать, сколько платили за подписку на газету "Петроградская Правда", почему на фотографиях Петербурга начала XIX века нет людей, а также выяснить, какая песня играла по радио во время рабочих перерывов.

Экскурсоводы акцентируют внимание на годы войны, когда Ленинградская журналистика прославилась на всю страну. Во время блокады выходили газеты, на уличные стенды "Окна ТАСС" развешивали новости, а работавшую на радио Ольгу Берггольц называли "голосом блокадного Ленинграда". Об этом напоминают две мемориальные доски в начале экскурсии и подлинные свидетельства той эпохи в экспозиции.

Личностям, внёсшим определённый вклад в развитие журналистики в городе, уделяется отдельное внимание. Центральной темой первой части экспозиции стали двенадцать исторических деятелей, среди них: политики, поэты, писатели и учёные. Посетителей встречает изображение Ломоносова, на стене красуется цитата В.И. Ленина

Сказать неправду легко. Но чтобы доискаться правды необходимо иногда много времени. В.И. Ленин, политик, председатель Совнаркома РСФСР и СССР

…и развешаны портреты Ленинградским журналистам – лауреатам премии Союза журналистов СССР. Это была высшая журналистская награда в стране, последний раз ее вручали в 1989 году. Гости также смогли ознакомиться с большим биографическим словарём, где дана информация про издателей и организаторов прессы Санкт-Петербурга в 1703-2003 годах.

Самое интересное находится в залах музея. После исторической прогулки по ступеням гость попадает в "священное место" для фотолюбителей: здесь представлены пленочные фотоаппараты, в том числе военного времени, аппаратура для проявки и печати снимков, а также диапроектор. Пройдя дальше, увидеть предметы для письма – от гусиного пера до современных авторучек, различные модели пишущих машинок, радиоприёмники и телевизоры.

В музее также представлен типичный кабинет главного редактора советского времени. Там можно попробовать себя в качестве журналиста: выпустить собственную газету и попечатать на пишущей машинке. Есть в экспозиции радиорепродуктор, телевизор "КВН" и линза к нему для увеличения изображения.

Гости музея могут прикоснуться к истории российской журналистики через интерактивные экспонаты, сборники и документальные фотографии, увидеть газеты и журналы XIX – XX веков – такая вовлеченность каждого посетителя особенно важна для любых музеев. Наш дед был журналистом во время блокады Ленинграда, мы хотели посмотреть побольше фотографий с ним, ознакомиться с подлинными материалами газет той эпохи. посетители музея

Экскурсионные программы рассчитаны как на профессионалов, так и на любителей журналистики. Для детей предусмотрены занимательные квесты и яркие стенды экспозиции. Музей работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Можно самостоятельно посмотреть экспозицию или пойти на экскурсию.

Материал подготовила Мария Сорокина (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV