Видео: как выглядит новый музей Петербурга – "Музей ангелов"

Частный "Музей ангелов" в петербургской Коломне открыл свои двери для посетителей. Здесь представлены работы петербургских художников-кукольников Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко



Пара наиболее известна по скульптурам Петербургского, Любашинского и Печального ангелов.

Музей был задуман сразу после ухода Маши. Придумала эту идею мама, и это было, наверное, единственным спасительным ходом для нее в жизни, потому что потеря невосполнима, и можно только лишь продолжать жизнь дочери и ее мужа, Марии и Романа, создавая здесь музей, пространство, в котором можно и показывать их работы, и что-то делать самим, учить других людей, как они это делали при жизни. Это была мастерская, и художники, они же не особенно думают, как выглядят их работы, где они стоят. Это в тюках, это в чемодане, где-то что-то на полке завалялось – а мы это вытащили, дали вздохнуть этим работам, и в какой-то мере они нам заменяют и представляют их авторов.

Елена Добрякова, общественный директор музея "Петербургских ангелов".