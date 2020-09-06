Видео: как выглядит новый музей Петербурга – "Музей ангелов"

Частный "Музей ангелов" в петербургской Коломне открыл свои двери для посетителей. Здесь представлены работы петербургских художников-кукольников Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко
Пара наиболее известна по скульптурам Петербургского, Любашинского и Печального ангелов.
Музей был задуман сразу после ухода Маши. Придумала эту идею мама, и это было, наверное, единственным спасительным ходом для нее в жизни, потому что потеря невосполнима, и можно только лишь продолжать жизнь дочери и ее мужа, Марии и Романа, создавая здесь музей, пространство, в котором можно и показывать их работы, и что-то делать самим, учить других людей, как они это делали при жизни. Это была мастерская, и художники, они же не особенно думают, как выглядят их работы, где они стоят. Это в тюках, это в чемодане, где-то что-то на полке завалялось – а мы это вытащили, дали вздохнуть этим работам, и в какой-то мере они нам заменяют и представляют их авторов.
Елена Добрякова, общественный директор музея "Петербургских ангелов".
Музей находится в квартире-мастерской художников на проспекте Римского-Корсакова.
Очень много желающих художников провести здесь мастер-классы. Каждый раз, когда приходят гости, друзья, мы тут устраиваем какие-то литературные чтения, что-то такое. Это место должно стать музейным обязательно, оно должно быть творческим, оно должно жить, должно продолжать все то, что было в мастерской и все, что их объединяло. Атмосфера-то была создана, все, что повешено и сделано здесь – все они уже успели сделать.
Ольга Шустрова, мать Марии Касьяненко.
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Видео: Piter.tv / Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова
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