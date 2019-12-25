В Музее игрушки пройдет выставка памяти Романа Шустрова

Владельцы работ кукольника могут представить их для участия в выставке.

В воскресенье, 9 сентября, стало известно, что Музей игрушки готовит выставку в честь памяти известного кукольника и скульптора Романа Шустрова.

Открытие планируют в сентябре, однако пока точной даты нет, информация появится, когда коллекция будет собрана. Так, те, кто владеет работами кукольника, могут представить их для участия в выставке.

Роман Шустров – автор кукол и скульптур, создал знаменитого "Петербургского ангела", сидящего с зонтиком на скамейке в Измайловском саду.

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Фото: Facebook