Блокадную экспозицию Смольного планируют расширить

Посетителей проведут на технический этаж.

В субботу, 5 сентября, прошла встреча губернатора Петербурга с работниками музея "Смольный". Руководитель рассказал, что экспозиция, посвященная годовщине освобождения Ленинграда от фашистов, может быть расширена в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Кроме того, в планах – организация экскурсий по экспозиции, которая находится на месте секретного объекта. До 2012 года на территории располагалось бомбоубежище.

На выставке площадью 120 квадратных метров можно прочувствовать атмосферу осажденного города и увидеть настоящие предметы мебели 40-х годов. Над созданием экспозиции трудились именитые историки.

Предполагается, что в скором времени у посетителей музея появится возможность осмотреть технический этаж, на котором сохранились артезианская скважина и два потайных коридора, которые выходят в парк перед Смольным собором.

Ранее мы рассказали о том, что на Пискаревском кладбище вспомнят жертв блокады Ленинграда.

Фото: Piter.TV