На Пискаревском кладбище вспомнят жертв блокады Ленинграда

Также будут открыты новые мемориальные плиты с именами ветеранов из Волгоградской и Ростовской областей.

Во вторник, 8 сентября, на Пискаревском кладбище пройдет траурная церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню памяти жертв блокады. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Начало мероприятия назначено на 10:00. В нем примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга, а также делегации из Волгоградской и Ростовской областей. В 10:30 произойдет открытие мемориальных плит в память о жителях этих регионов, которые погибли в боях с фашистами.

Отметим, что День памяти жертв блокады является официальным праздником в городе. На данный момент медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда" награждены 72,9 тысяч ветеранов, проживающих в Петербурге.

Ранее мы рассказали о том, что в День памяти жертв блокады Ленинграда в Петербурге пройдут поминальные чтения блокадных списков.

Фото: wikipedia.org