В День памяти жертв блокады Ленинграда в Петербурге пройдут поминальные чтения блокадных списков

Подробности для Piter.tv сообщила организатор акции Анастасия Принцева.

Вокруг Ленинграда блокадное кольцо сомкнулось 8 сентября 1941 года. В эту трагическую дату в Петербурге вспоминают жертв осады города. Свое продолжение получит и ежегодная акция "Комитета 8 сентября", которую инициировал историк Лев Лурье. Он предложил в этот день читать имена погибших во времена блокады Ленинграда.

Как рассказала Piter.tv организатор акции Анастасия Принцева, всего в 2020 году для чтения имен будут открыты 78 площадок. В прошлом году их было 63, отмечает она.

Присоединиться к акции можно не только в центральных районах Петербурга, но также, например, в Курортном районе и Кудрово Ленинградской области – в "Городе Кошек". Список площадок – по ссылке.

Всего за годы проведения акции было названо более 37 тысяч имени из известных 850 тысяч. Наша цель – назвать их все – добавила Анастасия Принцева.

8 сентября на разных площадках прозвучат до тысячи имен погибших ленинградцев. Акция получит старт после полуденного выстрела с Петропавловской крепости.

Каждый петербуржец имеет возможность посетить одно из заявленных мест акции и назвать имена погибших родственников. Если таковых у него нет, то достаточно просто вспомнить имена погибших в то время.

Вспомнить о погибших собираются в Эрмитаже, Русском музее, Доме журналистов и у памятника футболистам блокадного Ленинграда. Это мероприятие, как и ряд остальных, пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы отмечают, что из-за большого количества площадок по всему городу собравшимся удастся соблюдать социальную дистанцию.

Фото: ВКонтакте / День памяти жертв блокады | 8 сентября