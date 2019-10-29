В Петербурге 18 ноября откроется "Музей ангелов" в память о Романе Шустрове

Музей-квартира расположился на проспекте Римского-Корсакова.

В Петербурге 18 ноября откроется "Музей ангелов", созданный в память о художнике-кукольнике, авторе Петербургского, Любашинского и Печального ангелов Романе Шустрове, а также его жены Марии Касьяненко. Информация появилась на официальной странице музея в Facebook.

Музей расположился на проспекте Римского-Корсакова. Отмечается, что в назначенную дату двери музея откроют только для узкой группы близких семьи, и лишь потом площадка начнет прием по предварительной записи через социальные сети. Коллекцию будут показывать в квартире, где некоторое время жила пара.

Роман Шустров скончался в мае 2020 года после заражения коронавирусом. Его жена ушла через год, в апреле 2021 года.

Напомним, что скульптура "Печального ангела" художника стала преемником "Стены памяти", которая была на Малой Садовой. 3 марта губернатор Петербурга решил открыть памятник на день раньше срока без его организаторов.

Фото: Facebook / Музей ПЕТЕРБУРГСКИХ АНГЕЛОВ