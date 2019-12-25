Свыше 16 тысяч человек посетили музеи Петербурга по карте "Серебряный возраст"

Самыми популярными объектами стали Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловская крепость, особняк Румянцева, музей Сергея Кирова и квартира-музей Александра Блока.

Более 16 тысяч человек воспользовались возможностью посетить музеи Санкт-Петербурга с момента старта проекта 1 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района города.

Проект предоставляет женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет возможность посещения городских музеев всего за 1 рубль. Самыми популярными объектами стали Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловская крепость, особняк Румянцева, музей Сергея Кирова и квартира-музей Александра Блока.

"Эта инициатива является частью программы поддержки старшего поколения "Серебряный возраст", предложенной губернатором Александром Бегловым. Программа охватывает широкий спектр областей, включая спорт, медицину, досуг и культурные мероприятия. "Серебряная карта" оказалась весьма востребованной среди пожилых граждан — к началу ноября поступило около 64 тысяч заявок на получение карты", — отметили представители пресс-службы администрации Центрального района.

Акция будет действовать до конца февраля 2025 года.

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Фото: Piter.TV