Жителям Выборга рассказали, как можно отказаться от мусоропровода в доме

Обсуждение прошло в форме дискуссии. Представители УК и ТСЖ выразили мнение жителей: в Выборге есть дома, в которых мусоропроводы содержатся в удовлетворительном состоянии, для них предложение не актуально. Но есть и те, от кого уже поступали заявки о закрытии мусоропроводов.

Жители Выборга, которые пожелают закрыть мусоропровод, смогут это сделать через управляющую организацию. Вопрос обсуждался Общественно-координационным советом по ЖКХ, с участием администрации Выборгского района и предприятия по вывозу ТКО и прочих отходов в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Повсеместного или принудительного закрытия мусоропроводов в городе не планируется. На заседании рассматривалось функционирование мусоропроводов в выборгских домах, процедурные вопросы по организации сбора мусора в домах с мусоропроводами. Предложены варианты вместо мусоропровода оборудовать новые контейнеры во дворах, либо заменить ржавые емкости для сбора ТБО из мусоропроводов на новые, более современные.

Обсуждение прошло в форме дискуссии. Представители УК и ТСЖ выразили мнение жителей: в Выборге есть дома, в которых мусоропроводы содержатся в удовлетворительном состоянии, для них предложение не актуально. Но есть и те, от кого уже поступали заявки о закрытии мусоропроводов.

По итогам обсуждения председатель Общественно-координационного совета по ЖКХ Сергей Балабанов предложил взять тайм-аут, во время которого представители сферы обслуживания жилья смогут вынести на обсуждение с жителями рассмотрение предложения о замене мусоропроводов контейнерными площадками.

Для управляющих организаций, ТСЖ, Советов домов, заинтересованных в замене мусоропроводов на контейнерные площадки, будет организована встреча с представителями Управляющей организации по ТКО Ленобласти в начале июля.

Общественно-координационный совет по ЖКХ обращается к представителям сферы жилищного обслуживания с просьбой провести подготовительную работу по выявлению домов, в которых целесообразно закрытие мусоропроводов и направить заявку на участие в совещании по адресу: okspozch@mail.ru

На прошлой неделе трем выборгским УК вручили сертификаты на 200 тысяч рублей для благоустройства дворов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО