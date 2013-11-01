На Мурманском шоссе уничтожили нелегальную свалку

Специалисты вывезли 860 кубометров мусора.

В Разметелево ликвидировали нелегальную свалку. Территорию очистили от мусора и отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Эконадзора Ленинградской области.

С помощью дрона экологи обнаружили несколько незаконных полигонов. Все они находились около Мурманского шоссе. Специалисты вывезли 860 кубометров мусора.

Кроме того, еще летом были перекрыты пути для "создателей свалки".

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Фото: пресс-служба Эконадзора Ленинградской области