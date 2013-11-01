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На Мурманском шоссе уничтожили нелегальную свалку
Сегодня, 20:27
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На Мурманском шоссе уничтожили нелегальную свалку

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Специалисты вывезли 860 кубометров мусора. 

В Разметелево ликвидировали нелегальную свалку. Территорию очистили от мусора и отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Эконадзора Ленинградской области.

С помощью дрона экологи обнаружили несколько незаконных полигонов. Все они находились около Мурманского шоссе. Специалисты вывезли 860 кубометров мусора. 

Кроме того, еще летом были перекрыты пути для "создателей свалки".

Ранее на Piter.tv: Комитет по строительству поучаствовал в акции "Добрый субботник".

Фото:  пресс-служба Эконадзора Ленинградской области

Теги: мурманское шоссе, нелегальная свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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