Комитет по строительству поучаствовал в акции "Добрый субботник"

Настрой горожан поднимали музыкой.

Сегодня, 29 октября, в Петербурге прошла акция "Добрый субботник". Жители города приводили в порядок дворы, скверы, парки и улицы Северной столицы. В акции приняли участие и сотрудники Комитета по строительству города. Они трудились в "Парке 9 января". Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Сотрудники комитета ежегодно весной и осенью приводят в порядок этот участок Кировского района.

Цель проста и понятна: чтобы жителям было удобно и комфортно гулять по этому прекрасному парку. Артур Сливний , заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Мусор вывозили спецтехникой. Настрой горожан поднимали музыкой. Праздник труда многим понравился и оказался полезным для города.

Добавим, что это уже второй "Добрый субботник" в этом году. Строители готовили к лету территорию парка минувшей весной.

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