На Соборной площади в Выборге высадят 16 саженцев лип

Деревья из питомника заказали летом.

В нескольких районах Выборга запущена программа озеленения. Вскоре взор жителей города будут радовать 16 саженцев липы, которые высадят вдоль Соборной площади. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Деревья из питомника были заказаны местными властями ещё летом. Высота каждого из саженцев достигает 4 м.

В центре Выборга уже готовят грунт для посадки.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ввели в эксплуатацию СПГ-комплекс "Портовая.

Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района ЛО