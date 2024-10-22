В Мурино ребёнок выбросил из окна мусор. Пакет едва не упал на коляску

После публикации в домовых чатах родители ребёнка, который выбросил мусор из окна, вышли на связь с отцом девочки и извинились.

В Мурино ребёнка в коляске едва не покалечил сброшенный из окна пакет с мусором. В Telegram-канале дома с Привокзальной площади отец девочки опубликовал видео и поделился подробностями.

Как рассказал Александр, инцидент произошел днём 19 октября. Тогда в коляске спала его дочь. После публикации в домовых чатах родители ребёнка, который выбросил мусор из окна, вышли с ним на связь и извинились. Поэтому он решил не обращаться в полицию.

Также Александр попросил напомнить всем родителям, что дети не всегда думают о последствиях своих поступков. Поэтому важно проговаривать с ними и обсуждать подобные ситуации.

В сентябре на Маршала Казакова на мужчину из окна упал огнетушитель. Это также сделал ребёнок.

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Видео: Telegram-канал жильцов дома