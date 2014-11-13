В Мурино11-летний мальчик упал с крыши гаража

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего мальчика. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.
По данным следствия, в Мурино 11 августа 11-летний мальчик, гуляя без присмотра родителей в компании сверстников, упал с крыши гаража, получив телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Следователями проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.
Ранее в аквапарке на проспекте Культуры в Петербурге подросток сломал позвоночник.
Фото: Telegram/ Следком47 (архив)
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