В Мурино11-летний мальчик упал с крыши гаража

Следователями проводятся доследственные мероприятия

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи выясняют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего мальчика. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, в Мурино 11 августа 11-летний мальчик, гуляя без присмотра родителей в компании сверстников, упал с крыши гаража, получив телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Следователями проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Ранее в аквапарке на проспекте Культуры в Петербурге подросток сломал позвоночник.

Фото: Telegram/ Следком47 (архив)