В аквапарке на проспекте Культуры в Петербурге подросток сломал позвоночник

К месту происшествия приехала бригада скорой помощи.

В аквапарке, который расположен на проспекте Культуры, сломал позвоночник 15-летний петербуржец. Об этом пишет "Фонтанка" 5 августа.

По предварительным данным, инцидент произошел 4 августа. Подросток заходил в бассейн с наклонным днищем и упал. Самостоятельно встать у него уже не получилось.

К месту происшествия приехала бригада скорой помощи. Диагностика показала, что у юноши сломан грудной позвонок.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт в баре на Кронверкской улице в Петербурге закончился дракой со стрельбой и госпитализацией двух человек. Охранника заведения доставили в больницу с переломом и обширной гематомой нижней челюсти, а посетителя – с пулевым ранением левой кисти, гематомой передней поверхности груди справа.

Фото: Piter.TV