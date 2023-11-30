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В аквапарке на проспекте Культуры в Петербурге подросток сломал позвоночник
Сегодня, 18:47
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В аквапарке на проспекте Культуры в Петербурге подросток сломал позвоночник

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К месту происшествия приехала бригада скорой помощи.

В аквапарке, который расположен на проспекте Культуры, сломал позвоночник 15-летний петербуржец. Об этом пишет "Фонтанка" 5 августа. 

По предварительным данным, инцидент произошел 4 августа. Подросток заходил в бассейн с наклонным днищем и упал. Самостоятельно встать у него уже не получилось. 

К месту происшествия приехала бригада скорой помощи. Диагностика показала, что у юноши сломан грудной позвонок.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт в баре на Кронверкской улице в Петербурге закончился дракой со стрельбой и госпитализацией двух человек. Охранника заведения доставили в больницу с переломом и обширной гематомой нижней челюсти, а посетителя – с пулевым ранением левой кисти, гематомой передней поверхности груди справа. 

Фото: Piter.TV

Теги: перелом позвоночника, проспект культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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