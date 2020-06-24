  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:50
73
ElzaRada12
Код вставки плеера

В Минздраве сообщили об убыли заболеваемости COVID-19 в России

0 0

В первую очередь, положительную динамику показывает Москва.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране идет на спад.

"Всплеск в России уже идет на убыль, в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошли, часть — еще нет", — приводит РИА Новости слова Мурашко.

При этом Мурашко отметил, что в четырех регионах уровень заболеваемости еще остается высоким. О каких именно субъектах идет речь, неизвестно. 

Ранее глава Минздрава допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года.

Источник: стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус, мурашко
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии