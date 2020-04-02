43-летнему мундепу из Петербурга пытались вручить повестку

Он окончил военную кафедру.

Депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Балтруков рассказал о том, что к нему домой пришли сотрудники полиции и военкомата и хотели вручить повестку. Он в тот момент находился в командировке. Об этом Балтруков накануне написал в Twitter.

Сегодня днем, по адресу моей прописки явилась компания из четырех человек, по домофону сказали — жилконтора. По факту сотрудники полиции военкомата. Поскольку я в командировке, им не открыли и общались через дверь. Сказали, что цель визита вручение повестки о мобилизации и явка завтра в 09:00 с вещами. говорится в сообщении (пунктуация автора сохранена).

Мундеп отметил, что ему 43 года, и из военного опыта — только военная кафедра.

Балтруков считает, что его призыв может быть попыткой устранить его как "политического противника", а также месть за его позицию по "спецоперации" на Украине.

Напомним, депутат был среди тех, кто предложил отсранить президента РФ от должности. Затем его оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Балтруков