Вышла альтернативная концовка истории Черной Вдовы в "Мстителях"

Альтернативная сцена смерти героини получилась гораздо трагичнее.

В фильме "Мстители: финал" Черная Вдова жертвует собой ради Камня души на планете Вормир. Оказалось, что изначально была снята альтернативная концовка, в которой Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Соколиный Глаз (Джереми Реннер) сражаются на Вормире с армией Таноса.

Наташу несколько раз ранят, но она успевает в последний раз спасти жизнь другу, прежде чем погибнуть самой.



Режиссеры Энтони и Джо Руссо посчитали, что такая сцена имеет больше трагизма, чем героизма, поэтому отказались он нее. Напомним, что в основной версии Наташа и Клинт дрались между с собой, чтобы сохранить жизнь друга друга.



Видео: Twitter



Ранее глава Marvel намекнул на продолжение "Мстителей".