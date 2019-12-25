Россиянам рассказали, можно ли отследить выключенный смартфон

Чтобы убедиться, что выключенный телефон не излучает сигналов, нужно поднести его к музыкальной колонке, микрофону, радио.

Отследить отключенный телефон можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.

Чтобы убедиться, что выключенный телефон не излучает сигналов, нужно поднести его к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы начнут фонить, если выключенный гаджет излучает какие-либо сигналы.

Еще один признак встроенных в гаджет "жучков" и "маячков" слежения – это быстро разряжаемый аккумулятор. Допустим, если после ремонта зарядка уходит на глазах, то с устройством могли провести манипуляции, помимо ремонта.

При этом, если смартфон отключен не все время, а периодически включается, то отследить направление передвижения человека возможно.

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Фото: Piter.TV