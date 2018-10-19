"Водоканал Санкт-Петербурга" объяснил, можно ли кипятить воду дважды

Вся водопроводная вода в Петербурге проходит тщательную обработку, включающую стадию ультрафиолетового обеззараживания, и полностью удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.

Распространено утверждение, будто бы повторное кипячение воды якобы негативно влияет на здоровье, делает жидкость опасной или способствует накоплению вредных веществ. Telegram-канал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объяснил, насколько обоснованы подобные опасения с точки зрения науки.

Процесс кипячения воды — это исключительно физическое явление, связанное с нагревом жидкости. Во время кипения вода утрачивает растворённые газы, например, кислород, а при частом повторении процедуры слегка повышается содержание минеральных соединений. Но эта особенность не оказывает какого-либо отрицательного влияния на организм человека.

Таким образом, простое повторное кипячение само по себе никак не сделает воду ядовитой. Для возникновения реальной опасности потребовалось бы изначальное присутствие токсичных примесей, контроль качества которых жёстко регулируется системами водоочистки.

Вся водопроводная вода в Петербурге проходит тщательную обработку, включающую стадию ультрафиолетового обеззараживания, и полностью удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям. Итак, специалисты подчёркивают: если вы случайно дважды вскипятили одну и ту же воду, повода для беспокойства абсолютно нет.

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Фото: Piter.TV