Петербуржцам дали советы по выбору самой полезной черешни

Прежде всего, не стоит приобретать черешню на стихийных рынках, лучше выбирать проверенные точки продаж, такие как официальные рынки или супермаркеты.

Черешня вновь появилась на прилавках магазинов, радуя глаз своим сочным видом и разнообразием сортов. Но как выбрать самую вкусную ягоду? Специалисты пресс-службы администрации Красногвардейского района дали полезные рекомендации.

Прежде всего, не стоит приобретать черешню на стихийных рынках, лучше выбирать проверенные точки продаж, такие как официальные рынки или супермаркеты. Важно обращать внимание на внешний вид ягод: свежесть определяют по цвету и плотности плодоножки — она должна быть зеленой и эластичной. Сами плоды должны быть ровными, чистыми, без повреждений и дефектов, а мякоть плотной, не водянистой.

Цвет черешни влияет на её вкус: темные ягоды отличаются большей сладостью и насыщенностью вкуса. Для сохранения полезных свойств и свежести хранить черешню следует правильно: держать в холодильнике, предварительно не промывая, упакованной в бумагу или пластиковый пакет. Необходимо избегать соседства с фруктами вроде яблок и бананов, выделяющих этилен, ускоряющий порчу продукта.

Перед едой обязательно хорошо промыть ягоды проточной водой. Стоит помнить о разумном потреблении: оптимально съедать не больше 300–400 г черешни в день.

Польза черешни несомненна: она низкокалорийна (всего 50–56 ккал на 100 грамм), богата витамином C (до 20% суточной нормы), минералами (калий, кальций, железо, магний, марганец). Черешня нормализует давление, улучшает сон, память и метаболизм жиров. Однако злоупотреблять ею не стоит, чтобы избежать негативных последствий.

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Фото: Unsplash (Gaelle Marcel)