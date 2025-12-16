Оториноларинголог рассказал, можно ли есть мороженое при боли в горле

Простуда традиционно ассоциируется с вирусами и бактериями, однако издавна существовало мнение, будто холод провоцирует развитие большинства заболеваний верхних дыхательных путей, таких как фарингиты, тонзиллит, отит и пневмония.

Доктор клиники "ММЦ", врач-оториноларинголог Егор Чекурда в беседе с "Петербургским дневником" развеял распространённый стереотип о недопустимости употребления мороженого при острых респираторных инфекциях.

Простуда традиционно ассоциируется с вирусами и бактериями, однако издавна существовало мнение, будто холод провоцирует развитие большинства заболеваний верхних дыхательных путей, таких как фарингиты, тонзиллит, отит и пневмония. Поэтому методы лечения долгое время сводились преимущественно к согревающим процедурам: тёплое питьё, горячий компресс, посещение бани и обязательное утепление тела. Из этой концепции постепенно сформировались рекомендации избегать холода и соблюдать осторожность: одевайтесь тепло, берегитесь сквозняка, исключайте холодное питание и напитки, рассказал доктор. Такие меры действительно оправданы с точки зрения массовой профилактики инфекционных заболеваний, добавил он.

Со временем эта профилактика перекочевала и в сферу терапии, из-за чего мороженое оказалось среди запретных продуктов при лечении ОРВИ, объяснил врач. Однако, подчёркивает Чекурда, потребление мороженого может оказать положительное влияние на состояние больного горла. Холод обладает местным обезболивающим эффектом, уменьшает раздражение нервных рецепторов и сужает сосуды слизистой гортани, облегчая боль. Медик считает, что правильное употребление небольшого количества мороженого способно облегчить дискомфорт пациентов с болью в горле как при простуде, так и после операций на органах дыхания.

Оптимальной суточной дозой мороженого при заболевании, по мнению доктора, считается 40–80 граммов. Лучше выбирать продукт без добавок, поскольку посторонние ингредиенты могут дополнительно раздражать воспалённую слизистую оболочку. Прежде чем съесть лакомство, рекомендуется слегка растопить его, употреблять маленькими кусочками, медленно проглатывать и удерживать массу во рту некоторое время, чтобы контакт с больным горлом был плавным и щадящим. Важно исключить горячие блюда и жидкости как минимум на полчаса после еды, чтобы предотвратить неприятные ощущения от резких колебаний температуры. Завершив приём мороженого, желательно промыть ротовую полость тёплой водой, чтобы удалить сахар, создающий питательную среду для патогенных микроорганизмов.

Ранее мы сообщили о том, что врач СПбГУ удостоен премии за уникальную операцию.

Фото: Pxhere