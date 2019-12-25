"Мостотрест" завершил работы по установке бордюрных пандусов на Семеновском мосту

СПб ГБУ "Мостотрест" завершил работы по устройству бордюрных пандусов на Семеновском мосту, что сделало его более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья и пешеходов с детскими колясками и тележками. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".
Работы были проведены по просьбам жителей и находились на контроле правительства города. Специалисты разработали проект понижения бордюрных камней и гранитных плит набережной в зоне пешеходных переходов на путях движения к мосту.
В проектировании и обследовании моста принимали участие сотрудники "Мостотреста" Наталия Ангарова и Павел Запорожец, которые являются представителями маломобильных групп населения и контролировали весь процесс приспособления моста.
Ранее сообщалось, что строительство моста через Мойку в Кировском районе Ленобласти вышло на финальный этап.
Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"
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