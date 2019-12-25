"Мостотрест" завершил работы по установке бордюрных пандусов на Семеновском мосту

Сотрудниками СПб ГБУ «Мостотрест» завершены работы по устройству бордюрных пандусов на одном из тротуаров Семеновского моста.

СПб ГБУ "Мостотрест" завершил работы по устройству бордюрных пандусов на Семеновском мосту, что сделало его более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья и пешеходов с детскими колясками и тележками. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Работы были проведены по просьбам жителей и находились на контроле правительства города. Специалисты разработали проект понижения бордюрных камней и гранитных плит набережной в зоне пешеходных переходов на путях движения к мосту.

В проектировании и обследовании моста принимали участие сотрудники "Мостотреста" Наталия Ангарова и Павел Запорожец, которые являются представителями маломобильных групп населения и контролировали весь процесс приспособления моста.

Ранее сообщалось, что строительство моста через Мойку в Кировском районе Ленобласти вышло на финальный этап.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"