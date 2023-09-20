Строительство моста через Мойку в Кировском районе Ленобласти вышло на финальный этап

В Кировском районе Ленобласти подходит к концу строительство моста через Мойку. На данный момент происходит бетонирование плит и обустройство нового участка трассы у новой переправы, а также монтаж шумозащитных экранов. Об этом сообщил Telegram-канал дорожного комитета.
На данный момент у моста установлено 18 балок. Также строители обустраивают арматурный каркас. Вскоре его зальют бетоном, а затем уложат гидроизоляцию и асфальт. Отметим, что новый мост будет иметь 2 полосы, на нём будет установлено искусственное освещение.
После обновления участка длиной 1,5 км будет значительно улучшена транспортная доступность дорог до Кировска и Шлиссельбурга. Водителям в Петербурге станет проще поворачивать на перекрестке на Мгу.
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Видео: Telegram / Dorogi_lo
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