  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 230 штрафов выписали детским летним лагерям Ленобласти в 2023 году
Сегодня, 9:15
134
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Более 230 штрафов выписали детским летним лагерям Ленобласти в 2023 году

0 0

Общая сумма штрафов составила 1 500 200 рублей.

Во время летней оздоровительной кампании текущего года детские оздоровительные лагеря Ленинградской области получили более 230 постановлений о наложении штрафа от регионального управления Роспотребнадзора. Общая сумма штрафов составила 1 500 200 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные нарушения, которые допускали учреждения, связаны с отсутствием москитных сеток на окнах, нерегулярным проветриванием в игровых, игнорированием режима мытья столовой и кухонной посуды, отсутствием маркировки у кухонной посуды и инвентаря, а также с несоблюдением товарного соседства. Основная часть замечаний была устранена незамедлительно по факту выявления, не повлияв на работу лагерей. Также за сезон не отмечено ни одного случая заболеваний среди отдыхающих детей и персонала.

В 2023 году на территории Ленобласти работало 549 детских лагерей, 70 из котрых относятся к загородным организациям.

Ранее мы сообщили о том, что акция "Сохраним лес" пройдёт в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: детские лагеря, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии