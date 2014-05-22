Более 230 штрафов выписали детским летним лагерям Ленобласти в 2023 году

Общая сумма штрафов составила 1 500 200 рублей.

Во время летней оздоровительной кампании текущего года детские оздоровительные лагеря Ленинградской области получили более 230 постановлений о наложении штрафа от регионального управления Роспотребнадзора. Общая сумма штрафов составила 1 500 200 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные нарушения, которые допускали учреждения, связаны с отсутствием москитных сеток на окнах, нерегулярным проветриванием в игровых, игнорированием режима мытья столовой и кухонной посуды, отсутствием маркировки у кухонной посуды и инвентаря, а также с несоблюдением товарного соседства. Основная часть замечаний была устранена незамедлительно по факту выявления, не повлияв на работу лагерей. Также за сезон не отмечено ни одного случая заболеваний среди отдыхающих детей и персонала.

В 2023 году на территории Ленобласти работало 549 детских лагерей, 70 из котрых относятся к загородным организациям.

Ранее мы сообщили о том, что акция "Сохраним лес" пройдёт в Ленобласти.

Фото: Piter.TV