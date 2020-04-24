Москвичи стали чаще нарушать режим самоизоляции

Ракова пояснила, что горожане стали чаще выходить на улицу и пользоваться своим и общественным транспортом.

Жители Москвы стали менее ответственно стали относиться к самоизоляции, потому что устали. Заместитель мэра Сергея Собянина по вопросам соцразвития Анастасия Ракова этим объяснила ужесточение режима в столице.

Ракова пояснила, что горожане стали чаще выходить на улицу и пользоваться своим и общественным транспортом. Она напомнила, что сейчас все еще важно оставаться дома. Кроме того, необходимо внимательно прислушиваться к сигналам своего организма.

В Москве на фоне эпидемии ввели специальные электронные пропуска для проезда на транспорте. Пока мера не затрагивает только пешеходов. Ранее сообщалось, что Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период.