Москвичи стали чаще нарушать режим самоизоляции

Жители Москвы стали менее ответственно стали относиться к самоизоляции, потому что устали. Заместитель мэра Сергея Собянина по вопросам соцразвития Анастасия Ракова этим объяснила ужесточение режима в столице.
Ракова пояснила, что горожане стали чаще выходить на улицу и пользоваться своим и общественным транспортом. Она напомнила, что сейчас все еще важно оставаться дома. Кроме того, необходимо внимательно прислушиваться к сигналам своего организма.
В Москве на фоне эпидемии ввели специальные электронные пропуска для проезда на транспорте. Пока мера не затрагивает только пешеходов. Ранее сообщалось, что Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период.
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