Заммэра сообщила об отсутствии новых вирусов в Москве

По ее словам, с этой осени в Москве начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия сообщила об отсутствии новых вирусов в столице. Об этом она рассказала в интервью "РИА Новости".

По словам Раковой, с этой осени в Москве начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Она подчеркнула, что это очень глубокий скрининг по 32 группам вируса. Также заммэра Москвы сообщила, что среди заболеваемости штамм коронавируса "омикрон" составляет 45%, грипп А – 40%.

Ранее заммэра Москвы заявила, что город формирует рынок цифровых решений России.

Видео: Telegram / РИА Новости