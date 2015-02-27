Заммэра Москвы заявила, что город формирует рынок цифровых решений России

Она отметила, что нынешняя экосистема Москвы позволяет перейти к внедрению искусственного интеллекта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что город формирует рынок цифровых решений России. Об этом он сообщила в рамках Форума социальных инноваций регионов.

По ее словам, цифровые технологии помогают формировать совершенно другие сервисы. Ракова отметила, что нынешняя экосистема Москвы позволяет перейти к внедрению искусственного интеллекта.

Сейчас у нас 80 сервисов, и 52 работают в промышленной эксплуатации. Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития

Ранее Ракова заявила, что московские школы проявили интерес к изучению африканских языков.

Видео: Совет Федерации