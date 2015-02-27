Заммэра Москвы заявила, что город формирует рынок цифровых решений России

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что город формирует рынок цифровых решений России. Об этом он сообщила в рамках Форума социальных инноваций регионов.
По ее словам, цифровые технологии помогают формировать совершенно другие сервисы. Ракова отметила, что нынешняя экосистема Москвы позволяет перейти к внедрению искусственного интеллекта.
Сейчас у нас 80 сервисов, и 52 работают в промышленной эксплуатации.
Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития
Ранее Ракова заявила, что московские школы проявили интерес к изучению африканских языков.
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