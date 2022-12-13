Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков

Анастасия Ракова рассказала о планах властей по изучению иностранных языков детьми.

Некоторые школы в российской столице уже проявили интерес к обучению детей африканским языкам, но систематических изменений на уровне города властями пока что проводить не планируется. Соответствующее заявление сделала в рамках выступления на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже есть интерес отдельных школ развивать африканские языки. Мы приветствуем это. Чем шире линейка языков, которую мы изучаем, тем лучше. Систематических изменений на уровне города мы проводить не будем. Анастасия Ракова, замглавы Москвы

Ракова заявила о планах оснастить роддома Москвы камерами наблюдения за новорожденными на лечении.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"