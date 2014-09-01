Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Анастасия ракова подтвердила информацию о нововведениях в столице.

Школьные родительские чаты в российской столице будут переведены в национальный мессенджер Мах. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции новостного агентства "ТАСС" заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер. Анастасия рРакова, замглавы города

Напоним, что Max представляет из себя отечественную цифровую платформу пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей. Речь идет об аудио- и видеозвонках, чатах, голосовых сообщениях, отправке больших файлов и денежных переводов. В онлайн-платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов. Эти проекты позволяют пользователям решать повседневные задачи.

Фото: Вконтакте / пресс-центр ТАСС