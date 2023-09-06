Более 42 тыс. москвичей открыли свое дело при поддержке службы занятости

Анастасия Ракова оценила трудовую занятость москвичей в городе.

Более 42 тысяч жителей Москвы с начала 2020 года зарегистрировали самозанятость и открыли свое дело при поддержке службы занятости населения. Эти задачи реализованы при помощи таких сервисов как "Моя работа" и "Моя карьера". Соответствующее заявление на пленарной сессии, проводимой в рамках Форума социальных инноваций регионов в Москве сделала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница пояснила, что самыми популярными направлениями остается сфера оказания услуг, работа на маркетплейсах и и агрегаторами в качестве контент-менеджеров, администраторов онлайн-магазинов, специалистов пунктов выдачи заказов.. Эксперт добавила, что многие граждане реализуют себя в сфере креативных индустрий - дизайн, копирайтинг, фото- и видеосъемка, флористика, а также создание рукодельных товаров.

Последние три года в Москве отмечается устойчивый тренд на альтернативные формы занятости. Они пользуются большой популярностью, так как позволяют самостоятельно регулировать величину заработка, график и нагрузку, выстраивать отношения с клиентами и партнерами. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Инвестиции в развитие социнфраструктуры Москвы останутся на уровне 30% в течение шести лет.

Фото и видео: Совет Федерации