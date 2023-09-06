Инвестиции в развитие социнфраструктуры Москвы останутся на уровне 30% в течение шести лет

Анастасия Ракова оценила систему здравоохранения в Москве.

Уровень инвестиций в социальную отрасль в российской столице составляет 30%, и в ближайшие шесть лет планируется сохранить их на том же уровне. Такое мнение высказала на пленарной сессии, проводимой в рамках Форума социальных инноваций регионов в Москве заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница заметила, что проект обновления местных поликлиник является инновационным. Она призвала сохранить долгосрочные вложения в том случае, если федеральные власти хотят совершить "реальный прорыв".

В Москве за последние четыре года не только говорили и записывали стратегии, но и выполняли их на практике. Уровень инвестиций в социальную отрасль составляет 30% от всех расходов. <...> Такой же тренд мы будем выдерживать ближайшие шесть лет. На это в бюджете уже заложены деньги. Анастасия ракова, заммэра Москвы

Эксперт заметила, то сейчас разрабатываются стандарты внутренней логистики, архитектурных решений и оказания помощи. Анастасия Ракова пояснила, что основная нагрузка легла на медицинскую систему во время пандемии коронавируса, пиковые показатели штамма "омикрон". При этом в Москве порядка 130 поликлиник города находились на ремонте, а сеть была сокращена на одну треть.

Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков.

Фото и видео: Совет Федерации