В Пушкине на Московском шоссе горела квартира

Сегодня, 12 августа, в Пушкине произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 128 загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Жильцы обратились к пожарным в 14:52. В это время в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади шесть квадратных метров.
Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 47 минут.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на проспекте Художников ночью горел жилой дом.
Фото: Pxhere
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