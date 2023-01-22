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В Пушкине на Московском шоссе горела квартира
Сегодня, 16:20
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В Пушкине на Московском шоссе горела квартира

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Пламя охватило шесть квадратных метров. Никто не пострадал.

Сегодня, 12 августа, в Пушкине произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 128 загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Жильцы обратились к пожарным в 14:52. В это время в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади шесть квадратных метров. 

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 47 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на проспекте Художников ночью горел жилой дом.

Фото: Pxhere

Теги: московское шоссе, пожар в квартире, пушкин, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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