В Пушкине на Московском шоссе горела квартира

Пламя охватило шесть квадратных метров. Никто не пострадал.

Сегодня, 12 августа, в Пушкине произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 128 загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Жильцы обратились к пожарным в 14:52. В это время в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади шесть квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 47 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Художников ночью горел жилой дом.

Фото: Pxhere