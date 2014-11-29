В Московском зоопарке появился птенец краснокнижного стерха

В дикой природе насчитывается всего около трех тысяч особей стерхов.

В Московском зоопарке показали птенца редкого стерха. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба зоосада, опубликовав видео с птицей.

Известно, что птенец появился на свет в конце мая. Сейчас он уже окреп и передвигается вольере, говорится в сообщении зоопарка. Птенец покрыт рыжим пухом, который постепенно сменится на перо.

Стерх - один из самых редких и уязвимых видов журавлей. Он обитает только в Сибири и находится на грани исчезновения.

Ранее стало известно, что двух зебр привезли в Московский зоопарк из Чехии.



Видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo